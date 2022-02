Basketball : BG Lintfort erwartet Duell auf Augenhöhe

Im Hinspiel siegte die BGL um Janosch Feige (l.) deutlich. Foto: FUNKE Foto Services/Oleksandr Voskresenskyi

Kamp-Lintfort Der Basketball-Regionalligist ist am Samstag beim punktgleichen Tabellensechsten Barmer TV gefordert. Im Hinspiel siegte die BGL deutlich, doch der BTV hat sich seitdem deutlich verbessert.

(pm) Viel Zeit sich über die abermals knappe Niederlage gegen einen Tabellenführer zu ärgern, blieb den Basketballern der BG Lintfort in den vergangenen Tagen nicht. Denn in der 2. Regionalliga geht es Schlag auf Schlag weiter – am Samstag ist die BGL um Coach Tobias Liebke ab 18 Uhr noch einmal in Wuppertal beim Barmer TV gefordert, bevor am Wochenende darauf die in der Liga übliche Karnevalspause ansteht.

Nachdem die Lintforter am vergangenen Samstag wieder einmal nur hauchdünn das Vorhaben verpassten, dem aktuellen Tabellenführer ein Bein zu stellen – gegen die TG Düsseldorf setzte es eine 65:68-Niederlage – soll es am Samstag im Bergischen Land besser laufen. Zumal die BGL durchaus auch positive Aspekte aus der Partie gegen die Landeshauptstädter mitnahm. „Wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir auch mit den Spitzenteams der Liga mithalten können, auch wenn aktuell noch die letzten Prozentpunkte fehlen, um diese Spiele dann auch zu gewinnen“, so Tobias Liebke.

In Barmen wird seine Mannschaft jedoch abermals schwer gefordert sein. Denn die Wuppertaler befinden sich in den vergangenen Wochen ebenso im Aufwind. Zum Abschluss der Hinrunde gelang dem BTV das, was den Lintfortern eine Woche zuvor noch verwehrt geblieben war: Im Derby gegen die Südwest Baskets Wuppertal, dem damaligen Spitzenreiter, reichte es zu einem durchaus überraschenden Erfolg. Und auch am vergangenen Wochenende fehlte nicht viel, um den Tabellenvierten TG Stürzelberg zu bezwingen. Nach enormen Anlaufschwierigkeiten hat sich der BTV inzwischen gefangen und geht mit der gleichen Bilanz wie die BGL in die anstehende Begegnung: Sechs Siege und sechs Niederlagen.

Entsprechend erwarten die BGL-Verantwortlichen eine Partie auf Augenhöhe, in denen Kleinigkeiten letztlich den Ausschlag geben dürften – ebenso wie im Hinspiel. Am zweiten Spieltag fehlten den Wuppertalern noch Abstimmung und Rhythmus, die Lintforter zogen daraus Profit und siegten dank einer konzentrierten Leistung letztlich deutlich mit 23 Punkten Unterschied. „So leicht wird es am Samstag bestimmt nicht mehr gemacht. Aber wie schon mehrfach betont: Auch wir haben uns weiterentwickelt, spielen konstanter als noch zu Saisonbeginn. Wir müssen das Selbstvertrauen, das wir zuletzt gesammelt haben auch den Platz bringen und uns nicht ablenken lassen, dann können wir durchaus etwas holen“, prophezeit Tobias Liebke.