Reiten : Startschuss fällt Anfang April

Kamp-Lintfort In der Vielseitigkeit

Bei den Pferdesportlern geht die Vielseitigkeitssaison los. Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. April, jeweils ab 8 Uhr, ist der RV Seydlitz-Kamp Gastgeber im Rheinland. Rund 300 Nennungen sind in den verschiedenen Schwierigkeitsklassen bereits eingegangen.

Los geht es am Samstag mit den Dressur-und Springprüfungen. Am Sonntag geht es dann an der Leuchtstraße ins Gelände – etwas für Vielseitigkeitsfans. Dabei geht es zuerst um den Preventicum-Cup, gefolgt vom Geba-Cup. Auch dort mischen Reiter vom Kamp-Lintforter Ausrichter mit. „Wir bedanken uns bei den Anliegern, die jedes Jahr ihre Wiesen zur Verfügung stellen, damit unsere Geländestrecke den internationalen Anforderungen entspricht“, so Nicole Driescher.