Spielplan, Personal, Mentalität Das sind die Gründe für die missliche Lage der BG Lintfort

Acht Jahre ist es inzwischen her, dass die Basketballer der BG Lintfort zuletzt in der Oberliga aufliefen. Seitdem spielt das Team kontinuierlich in der 2. Regionalliga oder höher, nachdem nach der Saison 2016/17 sogar der Aufstieg in die 1. Regionalliga und ein Jahr später der unerwartete Klassenerhalt in der vierthöchsten Spielklasse gelang.