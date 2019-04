Junioren-Fussball: Fast schon langweilig: TuS siegt 12:0

Kreis A-Juniorenfußball-Leistungsklasse: Nach sechs Gegentoren gibt der VfL Repelen auf.

Ein ganzes Dutzend machte der TuS Xanten im Auswärtsspiel in Rheinhausen voll.

OSC Rheinhausen – TuS Xanten 0:12 (0:4). Der OSC war chancenlos und musste eine herbe Schlappe hinnehmen. TuS-Übungsleiter Frank Ingendahl tat dieser Umstand schon fast leid: „Das ist bitter für die Jungs. Ich ziehe meinen Hut vor ihrer Einstellung“. Über das Spiel gab es ansonsten wenig zu berichten. „Irgendwie schon fast langweilig“ so Ingendahl. Bester Torschütze beim TuS war David Epp mit drei Buden. Norwin Meyer netzte zweifach. Die restlichen Treffer markierten Jonas Hußmann, Joris Ofterdinger, Noah Ingendahl, Dogan Toprak und Mats Wardemann.

SV Budberg – SV Menzelen 6:0 (0:0). Der Pausentee tat dem Gastgeber in dieser Partie anscheinend besonders gut. Alle Torerfolge fielen im zweiten Durchgang. Für SVM-Coach Ralf Baginski war das Endergebnis aber „drei Tore zu hoch“. Heim-Übungsleiter Manfred Twardzik sah dagegen eher, dass sein Plan aufging: „Wir wussten, dass der Gegner konditionell nachlassen wird und haben das dann auch ausgenutzt“. Schon in der ersten Hälfte vergab Emir Demiri einen Elfmeter. Das Tor von Ole Egging brach den Bann. Silas Kossmann, Jan Luka Drüppel, Yannick Saunus, Andre Rieger sowie Demiri legten nach.

Jugendfußball : 6:3 – Xanten triumphiert in Überzahl

VfL Repelen – JSG Veen/Alpen 0:6 (Abbruch). Die Partie zwischen dem VfL Repelen und der Spielgemeinschaft wurde zur Halbzeit abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 6:0 für das Auswärtsteam. „Der Schiedsrichter kam zur Halbzeit in unsere Kabine und erklärte uns, dass Repelen nicht weiterspielen kann“ erklärt Gäste-Trainer Simon Lutter. Bereits nach neun Zeigerumdrehungen klingelte es dreimal im gegnerischen Kasten. Für die Tore sorgten Jan Büren (2), Leon Spillmann, Marcel Elbers, Luigi Lo Curto und Marc Fröhlich. Zwei Treffer davon fielen per Foulelfmeter.

FC Neukirchen-Vluyn – JSG Sonsbeck/Kapellen 2:1 (1:0). „Eigentlich hätte der Sieger SV Sonsbeck heißen müssen“ resümierte Gäste-Trainer Torsten Weist nach der knappen Niederlage. Die Ursache warum genau dieser Fall aber nicht eingetreten ist, hatte einen einfachen Grund: die Chancenverwertung. Melvin Sijercic, der Kapitän des FC, brachte sein Team in der 22. Minute in Führung. Sonsbeck verpasste Hochkaräter von Tobias Bolz und Marlon Mertens. Das 2:0 durch FC-Kicker Carlos Pin sei dann „wie aus dem Nichts gefallen“. Auch der Anschlusstreffer von Luca Janßen konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. „Wir dürfen aber den Kopf nicht in den Sand stecken, manchmal ist der Fußball halt ungerecht“ signalisiert Weist seiner Mannschaft.