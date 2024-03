Sport, Kultur und Eiersuche Zwölf Tipps für die Osterferien in Moers

Endlich Ferien und damit jede Menge Zeit, etwas mit der Familie und Freunden zu unternehmen. Unsere Redaktion hat eine Auswahl zusammengestellt. Spaß, Unterhaltung und Nervenkitzel halten sich die Waage.



Skaten Für junge Skater bietet sich die neue Anlage im Freizeitpark als Treffpunkt an. Sie wurde gerade eröffnet und verspricht Spaß und Herausforderung zugleich. Alle Elemente können bereits genutzt werden.



Minigolf Wer es allerdings etwas ruhiger mag, steuert an der Krefelder Straße die Minigolf-Anlage an. Egal, ob jung oder alt, Anfänger oder versierter Hobbyspieler: Minigolf macht so ziemlich jedem Spaß und gilt als perfekte Freizeitbeschäftigung. Die Anlage mit 18 Bahnen und tückischen Hindernissen ist vermutlich in Moers so bekannt, dass sie keine eigene Homepage braucht. Die erste Anlage nach Plänen des Schweizer Gartenbauarchitekten Paul Bongni wurde 1954 in Ascona, am Lago Maggiore, eingeweiht. Den Präzisionssport Minigolf gibt es in Moers an der Krefelder Straße schon seit Mitte den 1960er Jahren. Pünktlich zur Saison kann der Schläger täglich von 12 bis 18 Uhr (Gebühr mit Schläger- und Ballausleihe vier Euro) geschwungen werden. Kinder unter elf Jahren zahlen drei Euro. Gruppentarife werden auch angeboten. Parkplätze gibt es am Freizeitpark.



Schwimmen Badespaß in den Osterferien bietet die Enni-Bäderwelt im Sportpark Rheinkamp (ESP) und an der Filderstraße. Das Aktivbad Solimare wird Enni in den Ferien gegenüber der Schulzeit an sechs zusätzlichen Tagen für Badegäste öffnen. Die Anlage im Moerser Freizeitzentrum Solimare ist an fast allen Ferientagen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, bleibt nur am Karfreitag und am Ostermontag geschlossen. Das Frühschwimmangebot gibt es in der Ferienzeit in Moers dagegen nur im ESP, werktags immer von 6.30 Uhr bis 8 Uhr. Das Hallenbad öffnet im Moerser Norden dann zudem jeweils von 17 bis 21.30 Uhr, am Ostersamstag- und -sonntag von 10 bis 17 Uhr. Auch dort bleibt die Anlage am Karfreitag und am Ostermontag geschlossen.(Info unter www.enni.de).



Im und rund ums Schloss Der Moerser Schlosspark ist ein ideales Ziel für Spaziergänger. Der Weg führt zum Moerser Schloss und dem Grafschafter Museum. Gräfin Walburgis von Neuenahr-Moers begleitet dort ihre Gäste virtuell durch das Museum. Die Dauerausstellung kann an allen Ostertagen von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Die Sonderausstellung „Hanns Kralik – Mensch, wie stolz das klingt“ ist bis zum 16. Juni verlängert worden. Sie zeigt zahlreiche Werke des in Moers aufgewachsenen und von den Nationalsozialisten internierten Künstlers im Spannungsfeld zwischen Kunst und Politik. Weitere Infos unter www.grafschafter-museum.de.



Mittelalterliche Lernstadt „Musenhof“ Die mittelalterliche Lernstadt im naheliegenden Musenhof startet am 7. April in die Saison.



Demokratiegeschichte im Alten Landratsamt Die wechselvolle Demokratiegeschichte in Moers wird im Alten Landratsamt, dem Kreisständehaus am Kastell, gezeigt. Das Gebäude beherbergt eine Dauerausstellung des Grafschafter Museums zur Geschichte des 20. Jahrhunderts mit den Schwerpunkten Demokratiegeschichte, jüdisches Leben, demokratischer Neubeginn, Hanns Dieter Hüsch und einen pädagogischen Sammlungs- und Forschungsbereich für Vereine. Die Ausstellung ist an allen Ostertagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Infos zum Haus der Demokratiegeschichte unter www.alra-moers.de



Konzerte Zum Konzert mit besinnlichen Werken geht es am Karfreitag, 29. März, 18 Uhr, in die Dorfkirche nach Repelen. Im Rahmen von 30 Jahre IBBTM, Internationale Blechbläsertage Moers, steht die Johannes-Passion von J. S. Bach, die vor 300 Jahren in Leipzig uraufgeführt wurde. Der Eintritt ist frei. Für Ostersonntag, 31. März, 10 Uhr, lädt die Stadtkirche zum Gottesdienst mit festlicher Musik aus Werken von Händel und Bach ein. Es spielen Alexander Valerstein (Trompete) und Eun-Sup Jang (Orgel).



Osterfeuer Ein Feuer, das verbindet, ist das Osterfeuer. Dazu lädt unter anderem der Löschzug Asberg für Ostersamstag, 30. März, ab 18 Uhr, auf den Festplatz Sportpark Asberg an der Asberger Straße 172 ein. Das Feuer wird um 19 Uhr gezündet. „Wir möchten die Tradition wieder aufgreifen, um ein wenig positives Empfinden in dieser schwierigen Zeit zu erzeugen“, sagt der stellvertretende Löschzugführer Rudi Röhling. Am Samstag, ab 17 Uhr, feiert der Löschzug Schwafheim der Freiwilligen Feuerwehr Moers, Düsseldorfer Straße 270, das 25. traditionelle Osterfeuer. Mit dem Event wollen die Feuerwehrleute die Zusammengehörigkeit im Stadtteil und in Moers stärken. Für Verpflegung ist gesorgt. Für die kleinen Gäste gibt es Stockbrot. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.



Eiersuche Für das Highlight zum Osterfest schlechthin sorgen die Spielplatzpaten. Der Leo-Club Moers hat es bezahlt. Am Ostermontag, 1. April, ab 15 Uhr, kann auf sechs Spielplätzen wieder die beliebte Moerser Ostereiersuche starten. Kinder suchen Plastikeier, die sie gegen eine Überraschung eintauschen. Das städtische Kinder- und Jugendbüro koordiniert die Aktion. Der Vorrat ist mit 600 gepackten Tütchen zwar größer denn je, aber es gilt: „Wenn weg, dann weg!“ Die Teilnahme ist nur an einem Spielplatz möglich. Auf folgenden Spielplätzen sind Ostereier versteckt: Helmholtzstraße (Vinn), Treibweg (Scherpenberg), Sperlingsweg (Hülsdonk), Grabenstraße (Kapellen), Frieda-Nadig-Straße (Asberg) und Grubenstraße (Repelen).



Trödelmarkt Am Ostersonntag, 1. April, findet auf dem Edeka-Parkplatz in Kapellen, Nieper Straße 21-23, ein Trödelmarkt statt, der gegen 17 Uhr endet, so die Angaben des Veranstalters Andreas Richter.



Rollende Wasserschule Die rollende Wasserschule der Lineg lädt für Donnerstag, 4. April, 9.30 Uhr, zu einem lehrreichen Ausflug ein. Beim Ferienangebot der VHS Moers/Kamp-Lintfort dreht sich alles um Große Goorley. Treffpunkt für die Exkursion, die in Kooperation mit der Lineg ist die Brücke an der Ringstraße in Kamp-Lintfort. Gummistiefel nicht vergessen. Eine vorherige Anmeldung ist telefonisch unter 02841 201-565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.



Loriot im Kino Ebenfalls am Donnerstag wird ein Loriotfilm im Alten Landratssamt am Kastellplatz gezeigt. Zwei Herren im Bad und ein sprechender Hund – fast jeder weiß, dass dahinter Loriot steckt. Das Grafschafter Museum zeigt den urkomischen Streifzug durch 31 Trickfilmklassiker im Rahmen seiner monatlichen Lichtspielreihe in historischem Ambiente. Der Eintritt ist frei. Allerdings ist eine vorherige Anmeldung telefonisch unter 02841 201-68200 unbedingt erforderlich.