Sport in Moers Bürgermeister trifft Judo Team aus Geflüchteten

Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat Mitte Dezember eine besondere Sportmannschaft kennengelernt: das Refugee Judo Team. Das gemischtgeschlechtliche Team tritt im Sommer 2024 bei den olympischen Spielen in Paris an. Das Besondere ist auch, dass die Mannschaft ausschließlich aus Geflüchteten besteht. Sie stammen ursprünglich aus Afghanistan, Syrien oder dem Iran. Mittlerweile leben die jungen Frauen und Männer in Moers und Umgebung sowie in Schottland, den Niederlanden und Kanada. „Sie sind mehr als Sportlerinnen und Sportler, sie sind Botschafter“, sagte Fleischhauer, der das Engagement der jungen Leute würdigte. Er wünschte ihnen, dass sich ihre sportlichen und privaten Wünsche in der jeweils neuen Heimat erfüllen.