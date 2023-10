Nach Umbau in Moers-Kapellen Spielplatz Walter-Karentz-Straße neu eröffnet

Endlich wieder spielen, klettern und matschen: Nach einer 13-wöchigen Bauphase hat die Stadt den neuen Spielplatz an der Walter-Karentz-Straße in Kapellen (Stockrahmsfeld) eröffnet. Vorab konnten sich Moerserinnen und Moerser an der Spielplatzplanung beteiligen. Insgesamt wurden 196 Ideen und Vorschläge eingereicht. Zudem gab es eine intensive Kooperation mit der benachbarten Dorsterfeldschule, die mit allen Klassen und der OGS Vorschläge für die Spielplatzgestaltung eingereicht hat. „Einen Großteil dieser Ideen konnte der beauftragte Landschaftsarchitekt Friedrich Wittmann in die Neuplanung der Spiellandschaft einfließen lassen“, so die Stadt.