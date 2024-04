Sportpark Asberg in Moers Warum ein gerade eröffneter Spielplatz teilweise wieder gesperrt ist

Am Dienstag war die große Eröffnung mit Bürgermeister Christoph Fleischhauer und vielen Gästen: „Karussell, Gruppenschaukel, Slackline, Klettergerät mit Rutsche – die Asberger Kinder können sich am Sportpark jetzt auf einem neuen Spielplatz austoben“, berichtete die Stadt. Doch schon seit Mittwoch ist ein Teil der Anlage wieder gesperrt. Ein Bauzaun verhindert den Zugang zu Nestschaukel, Slackline und zwei Balancier-Baumstämmen, die sich auf einer noch schütteren Rasenfläche befinden „Das Gras muss wachsen“, heißt es auf einem Schild, das die Stadt am Zaun zur Erläuterung angebracht hat. In „wenigen Wochen“ werde auch dieser Spielplatzteil zur Verfügung stehen.