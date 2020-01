Lungenspezialist aus Moers : „Würden Corona-Patienten nach Hause schicken“

Moers Wenn es um Lungenkrankheiten geht, ist Dr. Thomas Voshaar, Chefarzt und Ärztlicher Direktor am Bethanien-Krankenhaus, einer „der“ Spezialisten im Land. Unserer Redaktion hat er fünf Fragen zum Corona-Virus beantwortet.

Herr Dr. Voshaar, am Dienstag wurde die erste Erkrankung in Deutschland bestätigt. Mit was für einem Erreger haben wir es zu tun und wie gefährlich ist er wirklich?

Voshaar Zunächst einmal muss man wissen, dass es schon ähnliche Fälle gab. 2002/03 hatten wir es mit SARS zu tun: Das war auch ein Corona-Virus, das ebenfalls in China entdeckt und damals von Schleichkatzen und Fledermäusen ausging. 2008 wurde das Middle East Virus (MERS) gefunden. Der ursprüngliche Wirt war ein Dromedar. Irgendwann kam der Punkt, an dem sich das Virus verändert hat, zunächst vom Tier auf den Menschen und dann von Mensch zu Mensch übergesprungen ist. Das ist auch beim jetzigen Corona-Virus wieder so. Der Sprung in der Entwicklung der Viren macht immer alle nervös, obwohl die Zahlen in Bezug auf Ansteckungs- und Erkrankungsgefahr beim neuen Corona-Virus vergleichsweise gering sind.