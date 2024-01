Sperrung in Moers Wichtiger Radweg wird saniert

Am Montag, 29. Januar, startet der Landesbetrieb Straßen-NRW mit der Radwegsanierung an der L140 „Venloer Straße“. Die Sanierung erfolgt an zwei Straßenabschnitten, zwischen der „Krefelder Straße“ und der „Filderstraße“ und zwischen der „Dorotheenstraße“ und der Anschlussrampe Moers Zentrum. Dafür wird der Radweg, ab Montag, in diesen Abschnitten bis zum Ende der Arbeiten voll gesperrt.