Autobahn bei Moers Sperrung auf der A57 zwischen Moers und Kamp-Lintfort

(RP) Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn 57 zwischen den Autobahnkreuzen Moers und Kamp-Lintfort zwischen Freitag, 6. Oktober, und Montag, 9. Oktober, in Fahrtrichtung Nimwegen voll gesperrt. Von der Sperrung betroffen sind auch die Anschlussstelle Moers-Hülsdonk und die Rastanlage Dong in Fahrtrichtung Nimwegen, teilte die Autobahn GmbH mit. Sie saniert in dieser Zeit bergbaubedingte Fahrbahnschäden. Der Verkehr wird großräumig umgeleitet. Die Umleitung erfolgt ab dem Autobahnkreuz Meerbusch über die A44 in Richtung Velbert, die A52 in Richtung Essen, die A3 in Richtung Oberhausen, die A40 in Richtung Venlo, die A59 in Richtung Dinslaken und die A42 in Richtung Kamp-Lintfort. Eine weitere Umleitung sei über die A40 in Fahrtrichtung Essen, die A59 in Richtung Dinslaken und die A42 in Richtung Kamp-Lintfort möglich.