Spendenaktion für Opfer der Flutkatastrophe : Volksbank und RP wollen „Gemeinsam helfen“

Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank am NIederrhein. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Niederrhein Mehr als 130 Tote forderten bislang die Unwettern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Tausende Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Die RP hat nun gemeinsam mit der Volksbank am Niederrhein eine Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe ins Leben gerufen. Ein Statement von Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank am Niederrhein:

„Die furchtbaren Bilder der letzten Tage aus den Regionen, die von der Jahrhundertflut letzte Woche heimgesucht worden sind, haben mich in meinem holländischen Urlaubsort erreicht und sehr bedrückt. Von langjährigen Freunden aus dem Raum Aachen und Trier habe ich gestern durch persönliche Schilderungen erfahren, wie verheerend die Wassermassen gewütet haben. Häuser, Straßen und Brücken wurden einfach weggespült, Menschen wurden vom Wasser innerhalb von wenigen Minuten eingeschlossen und mitgerissen. Über 100 Menschen haben in den Fluten ihr Leben verloren. Tausende Familien stehen vor dem Nichts. Nach der langen Zeit der Pandemie ist diese Flut für die betroffenen Menschen eine Katastrophe unglaublichen Ausmaßes.

‚In der Krise zeigt sich der Charakter’ hat Altkanzler Helmut Schmidt vor vielen Jahren angesichts der Sturmflut 1962 in Hamburg gesagt. Dazu hat er damals beherzt und ohne Rücksicht auf jegliche Bürokratie oder Hierarchie einfach angepackt und gehandelt. Genau das machen die Rheinische Post und die Volksbank Niederrhein mit der spontane Aktion „Gemeinsam helfen“ auch. Wir bitten die Menschen hier am Niederrhein um solidarische Spenden für die Flutopfer und die engagierten Helfer vor Ort. Wir bitten um Spenden, die wir unbürokratisch, schnell und persönlich denjenigen überbringen werden, die seit Tagen rund um die Uhr im Einsatz sind, um zu helfen oder einfach nur zu trösten.

Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen mit einer persönlichen Spende dazu beitragen würden, dass die Not im Land ein wenig gemildert werden kann. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als darum, als Gesellschaft zusammenzuhalten und ‚Charakter zu zeigen’.“