Nach großzügiger Spende : Apotheke stellt Desinfektionsmittel für Bedürftige her

Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Moers Am Samstag sorgte die Spende eines Kunden der Adler Apotheke für viel Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Der Kunde hatte 500 Euro gespendet, mit der Bitte, von dem Geld Desinfektionsmittel herzustellen und dieses kostenlos an Menschen weiterzugeben, denen es nicht so gut geht und die in der derzeitigen Situation sonst unversorgt bleiben würden.

„Das machen wird natürlich sehr gerne“, sagt Apotheker Simon Krivec. Am Montag war die erste Charge Desinfektionsmittel hergstellt und bereit zur Weitergabe. „Einen Großteil unserer Kunden kennen wir seit vielen Jahren, wir wissen, wem wir damit helfen können“, erläutert Krivce. Bedürftig seien vor allem ältere Kunden, die nur eine kleine Rente beziehen. Noch können Krivec und sein Team die Kundschaft mit Desinfektionmitteln versorgen. „Es wird aber von Tag zu Tag schwieriger an die Rohstoffe für die Herstellung zu kommen. Wir schauen schon genau hin, an wen wir größere Mengen abgeben. Arztpraxen und alle medizinischen Bereiche haben auf jeden Fall Vorrang.“