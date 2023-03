Spektakulärer Unfall in Moers Auto schleudert gegen Hauswand

Wie die Polizei mitteilt, war eine 87 Jahre alte Moerserin mit einem Mercedes auf der Hülsdonker Straße unterwegs und ordnete sich dort an der Linksabbiegespur ein, um in die Kranichstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 82 Jahre alter Neukirchen-Vluyner mit einem Skoda die Hülsdonker Straße und wollte im Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Innenstadt weiterfahren. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei schleuderte der Wagen des 82-Jährigen zunächst gegen ein Metalltor, durchbrach dieses und kam schließlich vor einer Hauswand zum Stehen.