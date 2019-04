Dienstleistungszentrum in Moers : SPD: Zulassungsstellen samstags im Wechsel öffnen

Moerser Autokennzeichen. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Das Sparpotenzial von rund 86.000 Euro pro Jahr steht in keinem realistischen Verhältnis zu den gravierenden negativen Auswirkungen für das Personal und die Bürger, sagen die Sozialdemokraten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die SPD-Fraktion im Kreistag fordert, dass die Sparmaßnahmen in Bezug auf die Kfz-Zulassungsstelle Wesel im Moerser Dienstleistungszentrum (DLZ) zurückgenommen werden. Seit die Jamaika-Kooperation im Jahr 2015 in diesem Bereich erstmals empfindliche Kürzungen durchgesetzt habe, habe sich die Situation dort stetig zugespitzt, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung. Mit der Einführung der Terminpflicht im DLZ Moers habe dieser Zustand im Februar dieses Jahres seinen vorläufigen Höhepunkt. „Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr und ist zu großen Teilen hausgemacht“, bedauert Thomas Cirener, stellvertretender Vorsitzender SPD-Kreistagsfraktion. „Wir haben das erkannt und wollen umsteuern.“ Dazu gehöre eine Rücknahme der Kürzungen der Sach- und Personalkosten.

Um den Antrag, den die Kreis-SPD am Donnerstag in den Kreistag einbringen wird, mehrheitsfähig zu gestalten, sei vorgesehen, die Kfz-Zulassungsstelle in Wesel und das Dienstleistungszentrum Moers jeweils im samstäglichen Wechsel zu öffnen, heißt es.