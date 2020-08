SPD und Grüne in Moers : Der Nachwuchs startet im Wahlkampf

Moers Über mangelnden politischen Nachwuchs kann man sich bei den Grünen und den Sozialdemokraten in Moers nicht beklagen. In beiden Lagern hat pünktlich zum Wahlkampf eine deutliche Verjüngerung statt gefunden.

„Wir haben fast nur neue Kandidaten“, so die Feststellung von Gudrun Tersteegen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Gemeinsam mit Christopher Schmidtke und Elisabeth Krokowski gehört sie zum harten Kern. Diana Finkele tritt als grüne Bürgermeister-Kandidatin an. Vom Frischekick ist die Rede und von ambitionierten Fachleuten, die früh in die politische Arbeit der Grünen einsteigen wollen. Einige sind erst seit Jahresbeginn dabei und haben die ursprüngliche Mitgliederzahl von 30 mehr als verdoppeln lassen. Beispielweise agierte Jan Pütter (20) zunächst bei Fridays for Future, wechselte dann zu den Grünen. „Ich habe mich von der Schülerprotestbewegung zurückgezogen. Die Grünen können mir die beste politische Heimat bieten“, argumentiert der Pharmaziestudent. Ina Küppersbusch (33) gehört seit Februar ebenfalls zu den Neuen. „Ich bin politisch interessiert und will nicht mehr zuschauen. Ich erhebe meine Stimme bei den Grünen gegen den Rechtsruck“, so Küppersbusch. Die Grünen engagieren sich für Stadtbegrünung und Grünzonen, plädieren für ökologische Baugebiete, Mobilität und einen Solarpark auf Kohlenhuck, die Belebung der Wirtschaft. Moers soll in die Gruppe der Hochschulstandorte gehören und im Gesundheitssektor Fachkräfte ausbilden, beispielsweise in Verzahnung mit den Krankenhäusern, so eine ihrer Forderungen. Eine ähnlich spannende Verjüngung präsentieren die Moerser Sozialdemokraten. Kyra Sänger (24) und Lisa Neuhausmann (24) kandidieren für den Stadtrat, Tom Sauer (29) und Paul Stucki (21) für den Kreistag. „Neue mutige Ideen für ein starkes Moers“ so der Slogan. Studentin Lisa Neuhausmann ist Juso-Vorsitzende und seit drei Jahren SPD-Mitglied. Kyra Sänger ist ebenfalls bei den Jusos und hat bereits ihr Studium der Rechts- und Politikwissenschaft abgeschlossen, arbeitet im Landtag bei Yetim. Tom Sauer ist Immobilienkaufmann, Paul Stucki Lehramtsstudent. „Wir verstehen uns nicht als Platzhalter, sondern wollen uns gemeinsam mit den Älteren einbringen. Zusammen repräsentieren wir den Querschnitt der Gesellschaft“, so Kyra Sänger. Gemeinsam sorgen sie durch spezielle Formate für die Nähe zum Erstwählerklientel. 4300 gehen in Moers zum ersten Mal wählen. Entsprechendes SPD-Infomaterial wird persönlich in die Briefkästen gesteckt. Der Flyer „Pizzeria Yetim“ verpackt Wahlkampfthemen im Jugendformat. Der Flyer fordert auf, eine Wunschpizza für Moers zu bestellen, sprich mit SPD-Bürgermeisterkandidat Ibrahim Yetim ins Gespräch zu kommen. Nicht lange Texte, sondern knackige Botschaften in kurzen Clips kommen an, heißt es aus der Runde. Über die sozialen Medien laufen für Moers die Aufrufe für Erstwähler.