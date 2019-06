Diskussion in Moers : SPD schließt ganzjährige Ordnungsamtsstreifen nicht aus

Moers Nach der Sommerpause wollen sich die Sozialdemokraten eine Liste festgestellten Verstöße gegen die neue Freizeitparksatzung vorlegen lassen.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat hält nichts vom von der CDU beantragten Glasverbot auf Spielplätzen und einen ganzjährigen Ordnungsstreifendienst. Wie berichtet, wollen die Christdemokraten den Gebrauch von Glasflaschen auf Spielplätzen und in Grünanlagen verbieten und haben einen entsprechenden Antrag an den Stadtrat gestellt. Was das betrifft, hatte es in der Vergangenheit wiederholt Beschwerden gegeben – zuletzt im Freizeitpark Kapellen. Die Sozialdemokraten können die Forderungen der CDU dennoch nicht nachvollziehen.

Schließlich, heißt es in einer Mitteilung an die Presse, zeige die Kriminalstatistik des Kreises Wesel 2018 für Moers signifikante Verbesserungen: das geringste Straftatenaufkommen innerhalb der letzten 25 Jahre, die entsprechend höchste Aufklärungsquote, einen enormen Rückgang der Wohnungseinbruchskriminalität um circa 45 Prozent in den vergangenen zwei Jahren sowie niedrigste Fallzahlen im Bereich der Straßenkriminalität seit 2005. „Wie kann daraus die von der CDU geforderte zusätzliche Bestreifung im gesamten Stadtgebiet begründet werden?“, fragt die SPD.

Auch das geforderte Glasverbot sei überflüssig, weil ein solches in den allgemeinen Verhaltenspflichten auf Spielplätzen bereits enthalten sei, heißt es weiter. Im Zuge der mit Blick auf die Nutzung zur Grillsaison aufgestellten Parksatzung für den Freizeitpark habe das Bündnis für Moers (SPD, Grüne, Grafschafter) darauf bestanden, dass das Einhalten der Satzungsregelungen auch am Abend und an den Wochenenden vom Ordnungsamt kontrolliert wird.

Die SPD-Fraktion werde sich deshalb nach der Sommerpause eine Auflistung der Kontrollen, festgestellten Verstöße, Auffälligkeiten, Bußgelder etc. vorlegen lassen, um dann gemeinsam mit den Bündnispartnern über sich daraus ergebende Konsequenzen zu beraten, die eine Personalaufstockung im Ordnungsamt nicht aus-, und auch eine Übertragung der Parksatzung des Freizeitparks auf alle anderen Grünflächen der Stadt einschließt.Geht es nach den Vorstellungen der CDU-Fraktion, steht schon jetzt fest, dass das Moerser Stadtgebiet künftig ganzjährig von Streifen des Ordnungsamtes kontrolliert werden soll. Entsprechende Stellen müssten im städtischen Haushalt eingeplant werden. Die Verwaltung soll darüber hinaus beauftragt werden, zu Beginn der ausgeweiteten Kontrollen die bisherigen Einnahmen aus Buß- und Verwarngeldern im Durchschnitt pro Mitarbeiter des Ordnungsdienstes aufzustellen. Ein Jahr nach dem Start der „Ganzjahresstreifen“ könnte dann verglichen werden, ob mehr Kontrollen auch mit mehr Einnahmen für die Stadtkasse einhergehen.