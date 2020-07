Politik in Moers : SPD Rheinkamp lädt zu Gesprächen in Gärten ein

SPD Rheinkamp lädt zu Gesprächen in Gärten ein

Politik in Moers

Moers Mitglieder des Ortsvereins wollen ihre privaten Gärten öffnen und darin mit Menschen ins Gespräch kommen. Wegen der Corona-Epidemie ist die Zahl der Teilnehmer beschränkt.

Anja Reutlinger und Norbert Behrs, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Rheinkamp, haben sich mit ihrem Ortsverein für den Sommer, den viele in Deutschland verbringen werden, ein neues Gesprächsformat einfallen lassen: Sozialdemokraten aus Rheinkamp werden über den Sommer hinweg den Daheimgebliebenen ihre Gärten zu Gartengesprächen mit der Nachbarschaft, mit Freunden und Interessierten öffnen.

„Die Gastgeber kümmern sich um das leibliche Wohl. Geredet werden kann, soll, muss über alles, was die Menschen im Quartier und darüber hinaus bewegt. Gelegenheit, sich einmal nicht nur über den Gartenzaun hinweg näher kennenzulernen“, teilte der Ortsverein mit. Und auch, um die Kandidaten der SPD für den Rat der Stadt Moers und den Kreistag kennenzulernen. Bürgermeisterkandidat Ibrahim Yetim und Landratskandidat Peter Paic wollen vorbeischauen und zum Gespräch zur Verfügung stehen.

Den Anfang der Gartengespräche macht am Samstag, 18. Juli, von 14 bis 18 Uhr, Max Job, sozialdemokratisches Urgestein aus Rheinkamp. Er wird um 14 Uhr die Pforten seines Gartens in der Elsterstraße 6, in der Barbara-Siedlung öffnen und gemeinsam mit Jan Dieren, Ratskandidat für Meerbeck, zum ersten Gartengespräch einladen. Die „Barbara-Siedlung“ wurde vor 70 Jahren als gemeinschaftliches Wohnungsbauprojekt gegründet.