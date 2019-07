Meinung : Raabe-Rückzug: Ohne Rückhalt fehlt schnell die Luft

Moers Seit Mittwoch wissen wir: Der vom SPD-Parteivorstand unterstützte Kandidatenanwärter macht es nicht. Der 48-Jährige er hat seine parteiinterne Kandidatur zurückgezogen. Aus nachvollziehbaren Gründen, findet unsere Autorin.

Liebe Mitmoerser, vergangene Woche habe ich an dieser Stelle eine Vermutung geäußert: Dass Detlef Raabe – gebürtiger Moerser, Bereichsleiter „Organisationspolitik“ in der Verdi-Bundesverwaltung und vom Parteivorstand vorgesehener SPD-Kandidat für das Bürgermeisteramt – vielen Genossen in Moers (noch) nicht nah genug dran zu sein scheint an den Problemen und Besonderheiten der Grafenstadt. Das scheint auch Raabe selbst so zu sehen. Seit Mittwoch wissen wir: Er macht es nicht. Der 48-Jährige er hat seine parteiinterne Kandidatur zurückgezogen.