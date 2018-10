SPD: Mit Bus-Touren Ladesgartenschau-Potenziale nutzen

Moers Die SPD wünscht sich, dass auch Moers mit einem touristischen Programm von der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort profitiert. Vonseiten der Stadt Moers sei bislang nichts passiert, heißt es.

Die Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort wirft ihre Schatten voraus. Auch wenn das Großereignis erst in anderthalb Jahren voraussichtlich Massen an Gartenfreunden in die benachbarte Hochschulstadt locken wird, sollten die Weichen auch in Moers schnell gestellt werden – das jedenfalls fordert die SPD. Auch Moers, sagen die Sozialdemokraten, habe den LaGa-Touristen jede Menge zu bieten. Oder schläft Moers erneut den „Schlaf der Gerechten“?