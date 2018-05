Moers: SPD lädt zu Podiumsdiskussion über Werbeverbot für Abtreibungen

Moers In Deutschland ist es verboten, Schwangerschaftsabbrüche öffentlich als Leistung zu bewerben. Der Fall der Ärztin Kristina Hänel löste eine Debatte aus.

Wer sich in Deutschland online über Abtreibung informieren möchte, findet vieles, aber keine Informationen von Ärzten. Paragraf 219a Strafgesetzbuch verbietet das. Er untersagt "das Anbieten, Ankündigen oder Anpreisen" von Abtreibungen aus finanziellem Vorteil heraus. Die Regelung soll verhindern, dass ein Schwangerschaftsabbruch in der Öffentlichkeit als normale ärztliche Leistung dargestellt und kommerzialisiert wird. Aber ist so eine gesetzliche Vorgabe überhaupt noch zeitgemäß? Die Politik streitet seit Monaten über eine Abschaffung.

Mit auf dem Podium werden Kirstin Dinse-Yildiz, Diplom-Pädagogin von der Schwangerschaftskonfliktberatung des evangelischen Kirchenkreises Duisburg/Moers und Anja Butschkau, Frauenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im NRW-Landtag, sitzen. Auch eine Teilnahme der Caritas ist angefragt. Moderiert wird die Diskussion von Julia Hagenacker, Verantwortliche Redakteurin der Rheinischen Post in Moers. "Wir Frauen erleben gerade die maßgeblich wieder von Männern dominierte Wiedergeburt einer eigentlich überwunden geglaubten Auseinandersetzung aus den 1970er Jahren", sagt Martina Barwitzki-Graeber, SPD-Ratsmitglied, stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF). "Ein mühsam ausgehandelter Kompromiss wird in Frage gestellt, eine Allgemeinärztin wird wegen angeblicher Werbung zum Schwangerschaftsabbruch auf ihrer Homepage zu einer Geldstrafe verurteilt."

Fest steht: Das Thema ist hochsensibel und nicht unkompliziert. "Wir in unserer evangelischen Beratungsstelle wollen keine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, sehen aber gleichzeitig doch ein Informationsrecht der Frauen", sagt zum Beispiel Kirstin Dinse-Yildiz. "In der Schwangerschaftskonfliktberatung dürfen wir selbst auch keine Werbung für Ärzte machen. Gleichzeitig ist eine Weitergabe von Informationen aber in vielen Fällen notwendig, wenn Frauen nicht wissen, an welche Ärzte sie sich nach einer Entscheidung für einen Abbruch wenden können." Die Beratung, sagt Dinse-Yildiz, erfolge ergebnisoffen, "denn die Entscheidung muss die betroffene Frau für sich und ihr Leben treffen."