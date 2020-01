Kommunalwahl in Moers : SPD wählt Yetim zum Bürgermeisterkandidaten

Moers Gegenkandidat Michael Pela gab sich bis zum Schluss kämpferisch. Am Ende setzten die Sozialdemokraten auf den Mann mit der größeren politischen Erfahrung.

Die SPD hat sich entschieden: Ibrahim Yetim, Landtagsabgeordneter und bislang stellvertretender Bürgermeister, tritt im September für die Moerser Sozialdemokraten im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt an. Von 55 anwesenden stimmberechtigten Delegierten stimmten am Mittwochabend bei der Vertreterversammlung im Haus Engeln 48 für den 54-Jährigen. Gegenkandidat Michael Pela konnte sieben Parteimitglieder von sich und seinen Ideen überzeugen. Der 30 Jahre alte Unternehmensjurist aus Eick gab sich bis zum Schluss kämpferisch. Er sei überzeugt, vor allem junge Wähler, aber auch Nicht-Wähler und solche, die aus Protest zu anderen Parteien gewechselt seien, erreichen zu können, sagte er. Und: Sein Alter spreche gerade deshalb nicht gegen, sondern für ihn. Bekanntheit und gewonnene Wahlkämpfe allein machten noch lange keinen guten kandidaten.

Am Ende setzten die SPDler dann aber doch auf den Mann mit der größeren politischen Erfahrung. Yetim, der erst im November die Bereitschaft zur Kandidatur erklärt hatte, schoss in der Vorstellungsrede scharf gegen Amtsinhaber Christoph Fleischhauer (CDU): „Wir erleben derzeit in Moers Stillstand und eine Lethargie, die mich fassungslos macht“, erklärte er. „Ich will und werde kein Moderator sein, der versucht es jedem Recht zu machen. Ich werde ein Bürgermeister sein, der – mit einer klaren Haltung und einem klaren Kompass – für diese Ideen eintritt.“ Dafür gab es viel Applaus.