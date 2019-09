Initiative in Moers : SPD fordert Resolution gegen Straßenbaubeiträge

Moers Die Moerser Sozialdemokraten unterstützen die Forderung der SPD-Landtagsopposition.

Bei Ortsterminen in allen Stadtteilen seien die Straßenausbaubeiträge das Topthema im Gespräch mit den Bürgern gewesen, berichtet auch Fraktionschef Atilla Cikoglu. Mit Nachdruck, heißt es, unterstützten die Moerser Sozialdemokraten deshalb die Forderung der SPD-Landtagsopposition nach vollständiger Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und einer entsprechenden Erstattung für den kommunalen Straßenausbau aus dem Landeshalt, so wie es Bayern und auch das Land Baden-Württemberg vormachten.

In NRW will die Landesregierung an der grundsätzlichen Regelung, dass Grundstückseigentümer an den Straßenausbaukosten beteiligt werden, festhalten. Bürger sollen bei Straßenbaumaßnahmen in Zukunft aber von hohen Forderungen teils fünfstelliger Summen entlastet werden. Im August hat Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) einen entsprechenden Reformentwurf vorgelegt. Das Reformpaket muss noch mit dem Landeshaushalt verabschiedet werden.