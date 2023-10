SPD möchte Straßen im Nierspark nach dem Kabarettisten benennen Geldern soll Hanns Dieter Hüsch würdigen

Hanns Dieter Hüsch, geboren am 6. Mai 1925 in Moers, gestorben am 6. Dezember 2005 in Werfen war ein Kabarettist, Schriftsteller, Kinderbuchautor, Schauspieler, Liedermacher, Synchronsprecher und Rundfunkmoderator. Mit über 53 Jahren auf deutschsprachigen Kabarettbühnen und 70 eigenen Programmen prägte er das literarische Kabarett im Deutschland.

In Moers gibt es den Hanns-Dieter-Hüsch-Platz, zudem ist das Bildungszentrum mit Bücherei nach ihm bekannt. Schulen in Uedem, Viersen und Hilden tragen seinen Namen.