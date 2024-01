Streetart in Moers Voten für das Wandbild des Jahres

Das von zwei spanischen Künstlern gestaltete 16 Meter hohe und 13 Meter breite Wandbild an der Hauptstelle der Sparkasse am Niederrhein in Moers steht auf der Shortlist zur Wahl „Best Mural oft the World 2023“. Der Wettbewerb wird von Street-Art-Cities, das ist die größte internationale Plattform für Kunst an öffentlichen Orten, ausgerichtet. „Beim Voting kann jeder mitmachen“, sagt Stefan Ertelt von der Sparkasse am Niederrhein, und fügt hinzu: „Einfach auf streetartcities.com oben auf den Voting-Link klicken und bis zum 31. Januar abstimmen“, wirbt er für die Teilnahme.