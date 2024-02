Geldinstitut in Moers Neue Leitung der Sparkassen-Filiale am Rheinkamper Ring

Kerstin Merker und Melina Riedel haben die Leitung der Sparkassen-Geschäftsstelle am Rheinkamper Ring übernommen. Am kommenden Montag, 19. Februar, ziehen sie mit ihrem Team jedoch zunächst für drei Wochen in die Geschäftsstelle an der Lintforter Straße in Repelen um. Grund dafür sind der Umbau und die umfassende Modernisierung der rund 200 Quadratmeter großen Service- und Beratungsräume. „Es ist tatsächlich schon 36 Jahre her, dass unsere Sparkasse hier im damaligen Neubaugebiet Rheinkamper Ring einen neuen Standort eröffnet hat“, sagt Giovanni Malaponti, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse am Niederrhein.