Geldinstitut in Moers Ministerin lädt Sparkassenchef als Fachmann ein

Auf Einladung von Silke Gorißen, NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, hat Giovanni Malaponti bei einer Veranstaltung des Ministeriums in Düsseldorf vom Rentendarlehen der Sparkasse am Niederrhein berichtet. Der Vorstandsvorsitzende des Geldinstituts mit zentrale in Moers konnte deutlich machen, was die seit 17 Jahren erfolgreiche Umkehrhypothek der Sparkasse vom wachsenden Markt für Immobilien-Teilverkäufe unterscheidet, teilte die Sparkasse mit.