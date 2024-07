Ausstellung in der Sparkasse Moers Fotos zeigen starke Persönlichkeiten

Ihr 100-jähriges Bestehen stellt die Grafschafter Diakonie unter das Motto „Ohne uns geht es nicht“. So lautet auch der Titel der Ausstellung, die noch bis zum 1. August in der Sparkasse am Ostring zu sehen ist. „Aus sechs Foto-Projekten, die von Biografien alter Menschen sowie deren Erinnerungen und Geschichten handeln, haben wir die ausdrucksstärksten Fotos ausgewählt“, berichtete Christoph Olders von der Diakonie. „Bei den Modellen handelt es sich überwiegend um ehemalige und aktuelle Bewohner der Altenheimat Vluyn“, sagte Anke Ceda vom Sozialen Dienst.