Sparkasse und Polizei geben Tipps : Broschüre macht klüger gegen Betrüger

Beliebte Masche seit einiger Zeit: Betrüger rufen unter einer angeblichen 110-Nummer bei Senioren an, warnen vor Einbrüchen und kündigen den Besuch von „Kollegen“ an. Merke: Die echte Polizei meldet sich telefonisch nie unter der Notrufnummer 110. Foto: LKA

Moers Polizei und Sparkasse am Niederrhein warnen gemeinsam vor gängigen Betrugsmethoden, wie Polizistentrick, Enkeltrick oder Microsofttrick. Die Zahl der Trickbetrugsfälle steigt.

Betrüger lassen sich immer neue Wege einfallen, um an das Geld anderer Menschen zu gelangen. Gleichzeitig lassen sich Polizisten neue Wege einfallen, um Menschen vor Betrügern zu schützen. Einer dieser Wege ist die Kommunikation. Zusammen mit der Sparkasse am Niederrhein hat die Polizei des Kreises Wesel eine Broschüre drucken lassen, die den Titel trägt „Klüger gegen Betrüger!“. Seit Freitag ist sie kostenlos in den Geschäftsstellen dieser Sparkasse und sechs Dienststellen der Polizei zu haben ist.

„Die Anzahl der Trickbetrugsfälle nimmt zu“, begründet Rüdiger Kunst als leitender Polizeidirektor des Kreises Wesel die Aktion, eine gemeinsame Broschüre mit einer Auflage von 3500 herauszugeben. „2017 wurden 300 Taten im Kreis Wesel gemeldet, 2018 1000 und 2019 sind es bereits jetzt über 1500. Die Dunkelziffer ist riesengroß, weil nur ein Teil der Fälle gemeldet wird.“

Info In den Geschäftsstellen und im Internet Die Broschüre „Klüger gegen Betrüger“ liegt in den 23 Geschäftsstellen der Sparkasse am Niederrhein zwischen Moers und Xanten aus. Außerdem ist sie in den Dienststellen der Polizei in Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Xanten sowie Alpen und Sonsbeck zu haben. Als PDF-Datei ist sie unter www.sparkasse-am-niederrhein.de zu finden

Die Broschüre soll Menschen für die Tricks der Betrüger sensibilisieren. Sie gibt Tipps, sich zu schützen. In Essen, wo es eine solche Broschüre schon gibt, scheint das gelungen zu sein. „Dort ist die Resonanz sehr gut“, sagt Sparkassen-Vorstand Giovanni Malaponti. „Die Broschüre liegt schon in zweiter Auflage vor. Wir sind die zweite Sparkasse im Rheinland, die eine gemeinsame Broschüre herausgibt.“ Weil die Erfahrung mit der Essener Broschüre gut war, die im Oktober 2017 zum ersten Mal erschien, lehnt sich die Moerser Broschüre daran an.

Auf 36 Seiten beschreibt sie zehn Tricks, die Betrüger immer wieder einsetzen. Der Polizistentrick ist zuerst zu finden, weil er das Vertrauen missbraucht, das Polizeibeamte haben. „Wir wollen sie schützen“, hören mögliche Opfer von falschen Polizeibeamten, die oft über die Telefonnummer 110 mit passender Ortsvorwahl anrufen. Dann bekommen sie die Geschichte erzählt, in der Straße, in der sie wohnen, laufe zurzeit eine Einbruchserie. Sie ständen auf einer Liste von Personen, die die nächsten Einbruchopfer seien. Deshalb würde gleich ein Polizeibeamter vorbeikommen. Er würde Geld und Wertsachen abholen, um sie einem Bankschließfach sicher zu deponieren.

In Wirklichkeit übergeben die Opfer aber nicht Polizeibeamten, sondern Betrügern Geld und Wertsachen, um diese nie wieder zu sehen. „Leider sind das keine Einzelfälle“, sagt Rüdiger Kunst. „Dahinter steckt organisierte Kriminalität mit international agierenden Callcentern. Andere Verbrecher observieren vor der Geldübergabe das Gebäude. Sie schauen, ob es durch die Polizei überwacht wird. Die Polizei firmiert niemals unter 110. Am besten ist es, sich den Namen geben zu lassen, das Gespräch zu beenden und den Hörer aufzulegen. Dann unter 110 anrufen und den Fall schildern.“

Immer noch beliebt ist der Enkeltrick, bei dem sich Betrüger als Enkel oder nahe Verwandte ausgeben. Da sie gerade in einer finanziellen Not seien, zum Beispiel um die Kaution für eine Wohnung zu bezahlen, bitten sie um Unterstützung. „Niemand will eine Rabenoma oder ein Rabenopa sein“, berichtet Kristin Heuken als Mitarbeiter der Polizei-Pressestelle. „Das Vertrauen, das es in Familien gibt, wird missbraucht.“ Giovanni Malaponti ergänzt: „Wir sprechen Kunden an, wenn sie atypisch hohe Beträge bar abheben wollen. Manchmal ist das erfolgreich. Einige Kunden sagen aber, das gehe niemanden etwas an. Von den Betrügern wird viel Druck aufgebaut.“

Mario Wellmanns, Abteilungsleiter Medialer Vertrieb, Sparkassen chef Giovanni Malaponti und Polizeidirektor Rüdiger Kunst mit der Broschüre. Foto: SAN