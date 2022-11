Weltspartag : Kinder bringen Sparkasse am Niederrhein rund eine Million Euro

Johanna und Emil am Weltspartagsschalter der Sparkasse am Ostring. Von der Auszubildenden Vanessa Hein (l.) und Kundenberaterin Vanessa Boekhorst erhielten sie je ein Geschenk. Foto: Sparkasse Niederrhein

Moers Kinder haben in der Weltsparwoche allein in der Sparkasse am Ostring rund 18.000 Euro Kleingeld eingezahlt. In allen 23 Geschäftsstellen kam eine ziemlich große Summer zusammen.

Immer dann, wenn der elfjährige Emil und die 14-jährige Johanna ein paar Münzen übrig haben, stecken sie sie in ihre Spardosen. Am Weltspartag ergab sich, dass bei Emil 72 Euro und bei Johanna 42 Euro zusammengekommen waren, beide ließen die Beträge auf ihren Sparbüchern gutschreiben.