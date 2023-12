Abschied in Moers Sparkassen-Vorstand Frank-Rainer Laake geht in Ruhestand

Moers · Nach 23 Jahren geht das dienstälteste Vorstandsmitglied der Sparkasse am Niederrhein in den Ruhestand. Frank-Rainer Laake begleitete das Geldinstitut durch starke Veränderungen. Über zwei Stiftungen bleibt er der Sparkasse am Niederrhein aber weiterhin verbunden.

28.12.2023 , 17:00 Uhr

Verabschiedung von Vorstand Frank-Rainer Laake (v.l.): Giovanni Malaponti, Karola Laake, Frank-Rainer Laake, Claudia van Dyck und Bernd Zibell. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Von Peter Gottschlich