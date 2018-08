Sozialkaufhaus in Moers bietet Möbel zu niedrigen Preisen.

Moers Seit fünf Jahren betreibt die Tuwas-Genossenschaft die Einrichtung. Sozialschwache nutzen das Angebot.

Der Gang ins Sozialkaufhaus ist für viele nicht einfach. Oft spielt Scham eine Rolle oder der Gedanke an alte, gebrauchte Möbel. Genau dieses Vorurteil möchte die Moerser Tuwas-Genossenschaft mit dem eigenen Sozialkaufhaus an der Kronprinzenstraße 55 in Moers-Asberg entkräften. Menschen mit geringem Einkommen finden hier gute und preiswerte Neuwaren, Restposten und Secondhandwaren. „Unser Ziel ist es, ein Sortiment mit hoher Qualität anzubieten“, sagt Christoph Bednarek, zuständig für das Sozialkaufhaus.

„Uns ist es wichtig, dass sich die Kunden hier wohlfühlen. Sie werden genauso behandelt wie in jedem Möbelhaus. Eine Abstufung gibt es nicht“, betont Bednarek. Das Kaufhaus an der Kronprinzenstraße ist in einzelne Abteilungen aufgeteilt: Von der Wohnzimmereinrichtung, übers Schlafzimmer bis hin zu Elektrogeräten und Lampen gibt es so gut wie alles für den kleinen Geldbeutel. Weil nicht alle Möbel in der Halle Platz finden, gibt es an der Hugostraße 2, wenige Meter neben dem eigentlichen Kaufhaus, eine weitere Halle.