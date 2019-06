Schülertheater in Moers : Soon probt ein neues Musiktheaterstück

Die Schüler des Rheinkamper Gymnasiums bereiten sich mit ihrer Theatergruppe „Soon“ auf ihre Aufführungen vor. Bis Juli bleibt noch einiges an Arbeit für die jungen Theaterleute zu tun.

Wenn im Rheinkamper Kulturzentrum Lieder wie „Tanz ins Licht“ gesungen werden, dann wohl nicht, weil in dem Gebäude im Moment eine Schlagernacht stattfindet. Viel wahrscheinlicher ist es, dass gerade eine Probe der Theatergruppe Soon erfolgt. Das Ensemble des Gymnasiums Rheinkamp hat diverse Abba-Songs uminterpretiert und ins Deutsche übersetzt, um diese bei ihrer neuesten Aufführung zur Geltung bringen zu können. „Wir alle kennen die englischen Songs und ihre Texte. Aber damit wir unsere Geschichte so gut und verständlich wie möglich für alle darstellen können, machen wir das Ganze dieses Mal auf Deutsch“, erklärt Silvia Westmeier, Leiterin der Theatergruppe. Soon existiert seit mehr als 20 Jahren und lockt seitdem jedes Jahr hunderte Zuschauer zu seinen Aufführungen ins Kulturzentrum. Dieses Jahr im Programm bei der vorwiegend aus Elft-und Zwölftklässlern bestehenden Gruppe: Eine Abwandlung des Abba-Musicals „Mamma Mia“, welches die junge Gruppe kurzerhand in „Sophies etwas andere Hochzeit“ umbenannt hat. In dem Stück will die junge Sophie ihre Jugendliebe Sky heiraten, ist jedoch gleichzeitig auf der Suche nach ihrem Vater, und lädt ihre drei potenziellen Väter daraufhin zu ihrer eigenen Hochzeit ein. „Soon macht mir unglaublich viel Spaß“, sagt Theaterleiterin Westmeier. Seit vier Jahren kümmert sich die Lehrerin, die an der Schule auch die Fächer Religion und Deutsch unterrichtet, um das über 70 Schüler zählende Ensemble. Dass zu einem so großen Theaterprojekt wie Soon mehr als nur ein paar Schauspieler gehören, weiß man in Rheinkamp genau. Neben den Bühnenbauern und dem Public Relations-Team gehören auch die Kostümarbeiter und die Tänzergruppe zu den Grundbausteinen der Theatergruppe. Außerdem wird von Seiten der Technikabteilung für eine eigens inszenierte Lichtshow gesorgt. Komplettiert wird das Ensemble vom Schulorchester des Gymnasiums. Zuständig für das Orchester sind Tobias Salinga und Oliver Trefzer, die beide auch Musik am Gymnasium unterrichten. „Mir gefällt an Soon, dass man mit vielen Beteiligten so große Projekte auf die Beine stellen kann“, erklärt Trefzer. Damit die Aufführungen ein Erfolg werden, steckt das Ensemble viel Arbeit in seine wöchentlichen Proben. Jeden Dienstag spielen die Schauspieler mehrere Stunden lang verschiedene Szenen durch, und auch in allen anderen Abteilungen wird dann immer fleißig gearbeitet. „Das ist manchmal schon etwas anstrengend“, gibt Anouk Krings zu, die in dem Stück die Rolle von Sophies bester Freundin Lisa spielt. „Aber es macht auch extrem viel Spaß. Man schlüpft in verschiedene Rollen und übernimmt gleichzeitig eine große Verantwortung“, so die 17-jährige weiter. Kurz vor den Sommerferien ist es dann endlich so weit. Am 9.,10. und 11. Juli wird „Sophies etwas andere Hochzeit“ im Kulturzentrum Rheinkamp aufgeführt. Vor den Aufführungen wird es Ende Juni dafür sogar extra die sogenannten Soon-Intensivtage geben: Zwei Wochen, in denen sich Schauspieler, Bühnenbauer und Co. noch einmal voll auf das Theatergeschehen konzentrieren können, und dafür sogar teilweise vom regulären Schulunterricht freigestellt werden. Noten kriegen die Schüler für ihr Engagement bei Soon übrigens trotzdem. Aber, wie Silvia Westmeier nie müde zu betonen wird: „Schlussendlich zählt das, was wir auf die Bühne bringen.“