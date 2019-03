Ausstellung in Moers: Wie die Frauen hinterm Ofen hervorkamen

Moers Eine Sonderausstellung im Grafschafter Museum dokumentiert die Frauen- und Demokratiebewegung. Anlässlich der Eröffnung am Sonntag können Besucher auch das renovierte Alte Landratsamt kennenlernen.

„Wählen & Wühlen“ ist Teil des Themenjahrs „Neuland“ des Museumsnetzwerks Niederrhein. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 24. März, um 11.30 Uhr – allerdings nicht im Grafschafter Museum, sondern im Alten Landratsamt am Kastellplatz. Das ist nach langer Sanierung zwar noch nicht eingerichtet, Besucher können es an diesem Tag aber bereits ein wenig erkunden. Zum Beispiel um 13.30 Uhr bei einem rund einstündigen „Escape Game“, das sich thematisch um die Geschichte der Demokratie in Moers dreht – darum wird es künftig auch in einer Ausstellung im Alten Landratsamt gehen. An einem Stand werden sich in diesem Zusammenhang auch der Verein Erinnern für die Zukunft und die NS-Dokumentationsstelle der Stadt vorstellen.