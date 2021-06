Im Moerser Schlosshof : Worauf sich Zuschauer der Sommerkonzerten freuen dürfen

Moers Neben den Abendkonzerten wird es im Schlossinnenhof diesmal auch zwei Matineekonzerte geben. Dahinter steckt eine besonders schöne Idee.

Das Programm der Sommerkonzerte 2021 steht. Am 13. August geht es los, und zwar mit vier Konzerten der Comedian Harmonists 1934 – 2021. Das Ensemble hatte sich im vergangenen Jahr zum Moerser Fest der Demokratie zusammengefunden und ist zusammengeblieben. Nun kommen die Musiker mit einem abendfüllenden Programm im Rahmen der Veranstaltungsreihe: „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ zurück nach Moers und haben viele Titel aus dem letzten Konzert der Comedian Harmonists in München am 13. März 1934 dabei, das stattfand, bevor die jüdischen Mitglieder des Ensembles aus ihre Heimat vertrieben wurden.