Sommer in Moers So sind die Tummelferien gestartet

Ein Höhepunkt der Tummelferien in der zweiten Ferienwoche ist die Kidsparade am Dienstag, 16. Juli. Sie startet um 11 Uhr an der Gebrüder-Grimm-Schule und führt über die Homberger Straße durch die Fußgängerzone bis zum Altmarkt. „Wenn so viele Kinder tanzend und singend durch die Innenstadt ziehen, wird es laut, bunt und lustig“, so die Stadt. Weitere Höhepunkte sind ein Open-Air-Kino am Freitag, 19. Juli, und ein Familientag am Sonntag, 21. Juli.