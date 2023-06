Sommer in Moers SPD will gratis Sonnencreme in Freibädern

Das soll, wenn möglich, auch in Moers geschehen, sagt die SPD-Fraktion. „Um der steigenden Zahl an Hautkrebsfällen zu begegnen, setzen die Niederlande auf Aufklärung und Gratis-Sonnencreme. Alte Desinfektionsspender aus Coronazeiten sollen es den Menschen leichter machen, sich häufiger einzucremen“, heißt es im SPD-Antrag. Und weiter: „An der niederländischen Nordseeküste stehen die aus Coronazeiten übriggebliebenen Dosierspender fast überall, auch an den Stränden in Domburg, Zoutelande und Egmond. Inzwischen sind sie mit Sonnencreme statt mit Desinfektionsspray gefüllt. Badegäste können sich kostenlos bedienen und sich so vor einem Sonnenbrand schützen. Hier in Moers sollten wir den Bürgerinnen und Bürgern in unseren Freibädern ebenfalls diesen präventiven Schutz vor Hautkrebs anbieten können.“