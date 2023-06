Freibäder in Moers Mehr Badespaß in den Sommerferien

Naturbad Bettenkamper Meer Dort können Freibad-Freunde ab 24. Juni montags bis sonntags jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr abtauchen. In den Terminkalendern sollten sich Niederrheiner bereits jetzt den Samstag, 29. Juli, rot markieren. Dann gibt es im Naturbad als einem der Saisonhöhepunkte wieder das durch Enni, die DLRG und den Freundeskreis Bettenkamper Meer aufgelegte Badewannenrennen. Wer dabei in die Badewanne steigen möchte, sollte sich rechtzeitig einen der knappen Startplätze sichern. Die Anmeldungen sind bis zum 26. Juli per E-Mail an info@moers.dlrg.de möglich. Startgebühren fallen dabei nicht an, auch eine Altersgrenze besteht nicht. Alle Teilnehmer müssen aber schwimmen können. An diesem Tag ist der Eintritt ins Naturbad für alle Gäste frei, während der Rennen ist der Badebetrieb aber eingeschränkt.