Solimare und Bettenkamper Meer : So schlecht war die Freibad-Saison 2021 in Moers

Das Freibad Solimare aus der Luft. Das Foto entstand im Sommer 2018. RP-Foto (Archiv): crei Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Am Sonntag werden im Solimare und am Bettenkamper Meer zum voraussichtlich letzten Mal in diesem Sommer Badegäste empfangen. 2021 kamen nur wenig Besucher. Den Grund dafür sieht die Enni nicht in der Pandemie.