Eröffnung in Moers : Bäder bald startklar für die Sommersaison

Moers In den Freibädern laufen die letzten Vorbereitungen für die Sommersaison.

Kretschmer hofft auf einen heißen Sommer und viele Besucher. Die können sich im Solimare auf den Spraypark und die im vergangenen Jahr eröffnete Großrutschen-Anlage freuen. Im Naturfreibad Bettenkamper Meer, das in diesem Jahr seinen 95. Geburtstag feiert, sind verschiedene Veranstaltungen geplant. „Höhepunkte werden dabei das Sommerfest am 29. Juni und das Badewannenrennen am 17. August sein, die sicherlich wieder mehrere hundert Besucher anziehen“, so Kretschmer.