Freibad in Moers Neue Attraktionen für das Solimare

Klettern als Freizeitsport – das ist in der Region vor allem in Hochseilgärten möglich. In Xanten gibt es einen, in Duisburg oder auch in Oberhausen. Und demnächst wohl auch in Moers. Die Enni trägt sich mit entsprechenden Plänen für das Gelände des Freibads Solimare. Dabei ist der Hochseilklettergarten nur ein Element einer Neugestaltung der Grünfläche. Geplant sind außerdem eine Hundefreilaufwiese, die ganzjährig zur Verfügung stehen soll, sowie ein Areal für ein kontrolliertes öffentliches Grillen.