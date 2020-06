Besuch im Solimare : Ein Stück Normalität im Freibad

Moers Schwimmen zu Corona-Zeiten funktioniert, wenn sich alle an die Regeln halten. Im Moerser Solimare-Freibad zeigten sich Gäste und Aufsichtspersonen zufrieden. Korrigierend einschreiten müsse man kaum, sagte das Personal.

Kaum läuft die Sonne mal zur Höchstform auf, freuen sich die Menschen über geöffnete Freibäder. Wie das Moerser Solimare, das in Corona-Zeiten für ein Stück Normalität sorgt. „Noch ist alles gut überschaubar“, sagen Inga Mahler (23) und Lisa Maria Thieme (29) mit Blick auf die Schwimmbecken und die Rasenflächen. Sie gehören zur Schichtleitung des beliebten Enni-Freizeitbades und achten mit auf die Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen. Klare Ansagen regeln den Besuch: Es gibt keine Kasse vor Ort, Online-Tickets müssen im Vorfeld gekauft werden. Zwei Personen oder mehrere Personen eines Hausstandes dürfen die sanitären Anlagen nutzen. Geschlossen bleiben Rutschenanlage wie auch Trampolin. Die Wasserspiele sind hingegen geöffnet. In beiden Becken gilt: Schwimmen mit Abstand.

„Wir müssen kaum korrigierend eingreifen“, freuen sich die Freibbad-Mitarbeiter. „Die Online-Tickets kommen sehr gut an. Wir sind auf unsere Gäste vorbereitet und freuen uns.“ „Das Wetter spielt mit, so dass bis 800 Personen im Tagesverlauf kommen können“, sagt Inga Mahler zu den Vorgaben.

Corona-Schutz Gäste mit Krankheitssymptomen einer Atemwegsinfektion dürfen die Bäder nicht besuchen. In geschlossenen Räumen ist der Mund-Nasen-Schutz Pflicht.

Drei Schichten fährt das Solimare und startet morgens mit den Frühschwimmern von 6.30 bis 8 Uhr. Der nächste Zeitblock dauert von 10 bis 14 Uhr, danach folgt die Reinigung, bevor die nächste Gruppe von 15 bis 19 Uhr schwimmt. Einheiten, die über die online-Anmeldung gut gesteuert werden können. Die Zeiten, in denen am Abend das Solimare Besucherrekorde von bis 6000 Badegästen melden konnte, liegen noch in der Ferne.