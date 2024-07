Kalender mit Veranstaltungsübersicht So vielseitig ist die Kultur im Kirchenkreis Moers

Große Werke wie Carl Orffs weltberühmtes Oratorium „Carmina Burana“ in Rheinhausen und Moers sind ebenso vertreten wie das vielseitige Arrangement aus Jazz, Klassik und Filmmusik „Written in the Sky“ in Wallach, gespielt auf Gitarre, Querflöte, Oboe, Violine, Vibraphon und Kontrabass. „Kleine Welten“ gastiert mit dem niederrheinischen Kleinkunst-Sommerprogramm in der evangelischen Dorfkirche Friemersheim. Melissa Metzner und ihre Band bringen Soul und Pop nach Repelen, während der Volkschor in Rheinberg zum Kaffeekonzert unter dem Titel „Take it easy“ einlädt. Freunde kurzweiligen Theaters kommen bei den „Sketchen aus dem Alltagsleben“ in Hochheide auf ihre Kosten. Zum Jubiläum „100 Jahre Diakonie im Kirchenkreis Moers“ organisiert die Grafschafter Diakonie einen ganzen Konzerttag mit Musik verschiedenster Genres und zahlreichen Infoständen.