Artenschutz : Fledermäuse im Eiskeller von Kapellen

Seltenheitsfaktor: Die Wimpernfledermäuse haben in Moers ihre nord-westlichste Sichtung überhaupt. Foto: Harald Fielenbach

Moers Harald Fielenbach vom Naturschutzbund hat die Tiere in einem Winterquartier im Moerser Süden gezählt. Er weiß, wie sich die Bestände entwickelt haben und wie man selbst etwas für die Tiere tun.

Sie überwintern in einem Eiskeller in den Gewölben unter dem Mahnmal in Moers-Kapellen: Fledermäuse. Mit ihren Füßen haben sie sich in das Backsteingemäuer gekrallt, sich in die Nischen gepresst und in die Dunkelheit zurückgezogen. Nur einmal im Jahr bekommen sie in ihrem Quartier Besuch vom Naturschutzbund (Nabu) Moers.

Dann steigen Harald Fielenbach und einige weitere Umweltschützer in das Gewölbe. Zunächst heben sie das eiserne Gitter hoch, das den Eingang zum Eiskeller vor Eindringlingen absichert, anschließend kriechen sie auf allen Vieren in das stockfinstere und bis zu sieben Meter hohe Gewölbe hinein zu den Fledermäusen.

Fielenbachs Haus wurde als „fledermausfreundlich“ zertifiziert. Foto: Harald Fielenbach

Info Fielenbach lädt ein zu Fledermaus-Wanderungen Wanderungen Harald Fielenbach bietet auf Nachfrage Wanderungen mit einem Fledermaus-Detektor an. Bei Interesse Anfrage via E-Mail an: h.fielenbach@web.de Zertifikate Der Naturschutzbund verleiht in Zusammenarbeit mit dem Land NRW eine Plakette für Menschen, die Fledermäusen helfen, indem sie ihr Haus oder ihren Garten fledermausfreundlich gestalten. Weitere Informationen gibt es online unter www.nabu.de unter Tiere&Planzen, Aktionen&Projekte, Fledermausfreundliches Haus. Helfen Wer gerne selbst im Fledermausschutz aktiv werden möchte, der kann am monatlichen Nabu-Stammtisch in Moers teilnehmen. Treffpunkt ist im „SCI-Nachbarschaftshaus“ an jedem vierten Dienstag im Monat.

Mit Stirnlampe und Listen ausgerüstet, wollen Fielenbach und die anderen die Tiere zählen und prüfen, wie sich die Bestände im Vergleich zur letzten Erhebung entwickelt haben. Der Nabu Moers macht das bereits seit 33 Jahren. In diesem Jahr haben sie insgesamt 64 Fledermäuse im Eiskeller gesichtet. Darunter seien drei unterschiedliche Arten gewesen, so Fielenbach: die Fransenfledermaus, die Wasserfledermaus und die Bartfledermaus. In Moers seien in der Regel fünf Arten heimisch.

Einmal hat die Gruppe auch eine Wimpernfledermaus im Eiskeller gesichtet. „Das war wirklich etwas Besonderes – in Moers hat sie seither ihren nordwestlichsten Verbreitungsnachweis überhaupt“, sagt Fielenbach, der stolz darauf ist, das herausgefunden zu haben. In der Regel würden die Tiere eher in Bulgarien leben. Der Klimawandel verändere allerdings das Verhalten der Tiere.

Im Eiskeller von Moers-Kapellen haben die Fledermäuse ein Quartier. Hier hängt eine Wasserfledermaus im Backsteingemäuer. Foto: Harald Fielenbach

Fielenbach geht davon aus, dass der milde Winter in diesem Jahr auch der Grund dafür ist, dass weniger Fledermäuse im Kapellener Eiskeller sind. Im Jahr zuvor waren es fast doppelt so viele. „Das muss nicht immer gleich einen Artenrückgang bedeuten, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Lebensräume für Fledermäuse bei uns gefährdet sind.“ Das liege vor allem daran, dass es immer weniger Brachflächen mit abgestorbenen Bäumen gebe, in denen die Tiere sich zurückziehen können – aber auch Freigänger-Katzen und die energetische Sanierung von Häusern seien ein Problem.

„Wer etwas für Fledermäuse tun will, der sollte Quartiere an seinem Haus schaffen“, rät der Umweltschützer. Beispielsweise könne man den Tieren den Söller zur Verfügung stellen oder Fledermauskästen an schattigen Plätzen aufhängen. Wer einen Garten oder eine Terrasse besitzt, der könne mit einer kleinen Wasserstelle und heimischen blühenden Blumen für Nahrungsquellen sorgen. Die Grundregel lautet: „Wo Insekten sind, fühlen sich Fledermäuse wohl“, sagt Fielenbach. Eine Zwergfledermaus alleine fresse pro Nacht rund 2000 Mücken.

Fielenbach päppelt verletzte Tiere oder Jungtiere bei sich zu Hause auf. Anfangs füttert er sie alle drei Stunden – auch nachts. . Foto: Harald Fielenbach

Zwischen Mai und Juni gebären Fledermäuse ihre Jungtiere – eine Zwergfledermaus ist dann nicht viel größer als ein Gummibärchen. Sie kommen nackt und hilflos zur Welt und sind vollkommen auf ihre Mutter angewiesen. Wird diese jedoch verletzt oder findet nicht genug Nahrung, fallen die Jungtiere aus dem Unterschlupf oder liegen geschwächt am Boden. Wenn Menschen in dieser Zeit Fledermäuse finden, dann nimmt Harald Fielenbach sie auf. Alle drei Stunden – auch nachts – füttert er sie zunächst mit Welpenmilch, danach mit Insektenfutter und Mehlwürmern.