Entwicklung auf dem Immobilienmarkt So teuer ist Wohneigentum in Moers

Das Onlineportal Immowelt erwartet für 2024 eine Erholung des Immobilienmarkts. „Nach eineinhalb Jahren Krise am deutschen Immobilienmarkt ist nun allmählich Besserung in Sicht“, heißt es im aktuellen „Preiskompass“ des Unternehmens. „Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins zuletzt zweimal in Folge unverändert gelassen und viele Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass es ab Mitte 2024 wieder zu Senkungen kommen wird. In Erwartung dieser sind die Bauzinsen in den vergangenen sechs Wochen bereits wieder spürbar nach unten gegangen.“