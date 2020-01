Lina, Annabell und Titus aus der U3-Gruppe schauen sich ein Bilderbuch an. Fünf Gruppen gibt es in der Kita an der Wilhelm-Müller-Straße. In den drei Regelgruppen sind jeweils 23 Kinder zwischen drei und fünf Jahren. Daneben gibt es eine reine U3-Gruppe und die Mäusegruppe mit Kindern zwischen einem und sechs Jahren.