Schreibwerkstatt im Bollwerk 107 : „Jeder hat seine Art, etwas zu schreiben“

Die Slam-Poetin Antje Haupt genießt die Momente auf der Bühne. Foto: Georg Salzburg(salz)

Im Sommer gewann Antje Haupt die Stadtmeisterschaft im Poetry Slam. Nun leitet sie eine Schreibwerkstatt im Bollwerk 107.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carolin Streckmann

Wie bist Du zum Poetry-Slam gekommen?

Antje Haupt Durch einen Workshop in der Schule 2011. Die beiden Lehrerinnen haben mich auch danach weiter gefördert. Schon im Kindergarten hab ich Theater gespielt. Poetry Slam ist nochmal anders, weil man als Person mit seinen Texten im Mittelpunkt steht. Für Jugendliche ist das eine krasse Erfahrung, dass ihnen auf einmal zugehört wird.

Info Schreibwerkstatt mit Antje Haupt Wann? Die Schreibwerkstatt findet am 23., 24. und 30. November sowie am 1. Dezember statt.

Wo? Im Bollwerk 107, Zum Bollwerk 107 in Moers.

Wer? Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren.

Antje Haupt ist 23 Jahre alt, kommt aus Wilhelmshaven und studiert Deutsch und Philosophie auf Lehramt. Sie wohnt in Duisburg.

Anmeldungen sind per Mail an christina.bergs@bollwerk107.de möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Also hast Du durch den Workshop gelernt, wie Poetry Slam geht?

Haupt Ich habe vorher sehr viele Gedichte geschrieben, die ich aber nie vorgetragen habe. Durch den Workshop habe ich dann hauptsächlich gelernt, wie ich sie den Leuten nahbar machen kann, damit die Botschaft ankommt. An der Performance arbeite ich bis heute bei jedem neuen Text weiter.

Was bedeutet diese Kunst Dir?

Haupt Immer wenn ich schreibe, bin ich an einem Punkt, wo mir etwas reicht. Ich hab zu einem Thema oder Gefühl so viele Eindrücke, dass ich merke, das muss jetzt auf Papier. Auf der Bühne geht es dann darum, es darstellbar zu machen und zu schauen, ob andere das auch verstehen. Ich teile meine Gedankenwelt so mit absolut fremden Personen. Für mich ist jeder Auftritt ein besonderer Moment.

Was macht Deine Texte aus?

Haupt Mein Stil wird oft als philosophisch beschrieben von anderen. Es sind meistens Eindrücke oder Gedankenexperimente, die keinen krassen Realitätsbezug haben. Ich versuche, einen Gedanken von mehreren Perspektiven abzuhandeln, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Das ist viel Gedanken-Wirrwarr.

Erklär bitte einmal: Was ist Poetry-Slam eigentlich?

Haupt Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem die Leute mit selbst geschriebenen Texten gegeneinander antreten. Wer gewinnt, wird vom Publikum entschieden. Was natürlich absurd ist, weil die Leute und ihre Texte so unterschiedlich sind, dass man sie eigentlich nicht vergleichen kann. Was zählt, ist der Eindruck. Das ist eben ein Unterhaltungswert. Es geht darum, das Publikum zu flashen.

Wie empfindest Du diese Wettbewerbssituation?

Haupt Das Format verlangt es quasi, aber ich würde es nicht allzu ernst nehmen. Es bedeutet mir schon etwas, wenn ich gewinne. Gerade dieses Feedback, dass die Leute mich gut fanden, das schmeichelt schon der Seele. Aber auf der Bühne zu stehen, ist mir wichtiger als zu gewinnen. Das ist ohnehin von vielen Faktoren abhängig. Wie man an einem Abend mit einem Text vor einem Publikum ankommt, sagt nichts Handfestes darüber aus, was man kann.

In diesem Jahr hast Du die Moerser Stadtmeisterschaft gewonnen. Was ist bislang dein größter Erfolg gewesen?

Haupt 2014 habe ich in Niedersachsen die U20-Meisterschaft gewonnen. Seit ich in Duisburg wohne, trete ich aber nicht mehr so viel auf. Ich bin eher zu einer Gelegenheits-Slammerin geworden, auch wegen des Studiums. Deswegen kam es auch eher zufällig, dass ich die Stadtmeisterschaft gewonnen habe. Gefreut habe ich mich darüber natürlich trotzdem.

Wie schreibt man einen Slam-Text?

Haupt Es kommt ganz auf die Person an. Was sich jeder vorher überlegen sollte: Was will ich mit dem Text erreichen? Wie sollen die Gesichter der Zuschauer am Ende aussehen? Dann kann man schauen, was sich dazu am besten eignet. Und die zweite Frage sollte sein: Was passt zu mir? Jeder hat seine Art, etwas zu schreiben.

An den kommenden beiden Wochenenden leitest Du eine Schreibwerkstatt im Bollwerk 107. Formal geht es um Poetry Slams, thematisch um die Rechte junger Menschen. Ist es das erste Mal, dass Du so etwas machst?

Haupt Ja und ich freue mich total. Ich wollte das schon ewig machen, gerade auch, weil ich selber durch so einen Workshop dazu kam. Und ich finde das Thema sehr wichtig. Viele junge Menschen sind sich nicht bewusst, welche Rechte sie haben und wie sie sie einfordern können.

Was hast Du Dir für die vier Tage vorgenommen?