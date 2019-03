Kultur in Moers: Skulpturenweg könnte im Freizeitpark entstehen

Kamp-Lintfort Die Moerser Kulturverwaltung hat erste Möglichkeiten sondiert, ob und wie ein Skulpturenweg im Stadtpark zu realisieren ist. Die Idee dazu hatte die CDU bereits im November vorgetragen. Ihr schwebt ein kinder- und familienfreundlicher Weg vor, der idealerweise im Jahr 2020 anlässlich der Feiern zu „400 Jahre oranische Befestigung“ eröffnet werden solle.

Wie Kulturdezernent Wolfgang Thoenes im Kulturausschuss mitteilte, wird der Skulpturenweg wohl eher im Freizeit- als im Schlosspark seinen zukünftigen Standort haben. Der Schlosspark sei ein Bodendenkmal. Die Einschätzung aus der Denkmalbehörde zu dem Vorhaben sei klar formuliert gewesen: „Man will keine weiteren Eingriffe im Schlosspark. Es soll dort nicht zu viel und zu voll werden“, berichtete Thoenes. Inhaltlich hat die Stadtverwaltung zwei Ansätze erarbeitet. So kann man sich ein gemeinsames Projekt im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Sant‘Anna di Stazzema / Italien vorstellen, aber auch eine Zusammenarbeit aus dem Künstler-Netzwerk mit dem Seewerk in Moers. Ingo Brohl, CDU-Fraktionsvorsitzender, hat nach dieser Kurzinfo aus dem Kulturausschuss nun die Sorge, dass sich die Idee seiner Fraktion in eine andere Richtung entwickeln könnte. „Wir stellen uns ein niederschwelliges Angebot vor, das Kinder und Familien anspricht.“ Seine Fraktion hatte vorgeschlagen, die Figurengruppe Schlossparkhase Moritz von Oranien und seine Freunde aus Buch und Ausstellung im Grafschafter Museum als überlebensgroßen Skulpturen im Park erlebbar zu machen, um damit noch mehr Familien nach Moers und ins Museum zu locken. Es wäre schade, wenn das Projekt nun in eine andere Richtung geht.“ Brohl denkt beispielhaft an den „Mann mit der Rose“ des Bildhauers Stephan Balkenhol, aufgestellt vor den Augustinus-Klinken in Neuss. Dies sei eine sehr gelungen, farbenfrohe Form, die eben auch Kinder anspricht.