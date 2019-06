Situation in Moers : „Straßenbaubeiträge sind bürokratisches Monster“

Moers Grafschafter-Fraktionschef Claus Peter Küster bei der Stadt Moers die Summe der erhobenen Beiträge in den vergangenen fünf Jahren sowie die damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Bürokratiekosten abgefragt.

Seit Anfang Januar sammelt die Fraktion „Die Grafschafter“ in Moers Unterschriften für die Volksinitiative zur ersatzlosen Abschaffung der Straßenbaubeiträge in NRW. Gestartet wurde die Volksinitiative Ende 2018 vom Bund der Steuerzahler NRW. Wie berichtet, will die Landes-SPD die Straßenbaubeiträge komplett abschaffen und die Kosten dem Landeshaushalt aufbürden. CDU und FDP wollen grundsätzlich an der Beteiligung der Anlieger festhalten, setzen sich aber für eine bürgerfreundliche Modernisierung der gesetzlichen Grundlage ein. In Moers hat der Stadtrat im Dezember mit Gegenstimmen vom Bürgermeister, CDU und einer Grünen beschlossen, die Volksinitiative zu unterstützen.