Humor in Moers : Sissi Perlinger spielt auf dem Comedy Arts

Moers Das Moerser Humor-Spektakel findet vom 12. bis zum 15. September in der Eventhalle am Solimare statt. Betti Ixkes ist die neue Festivalchefin.

„Betti Ixkes war sehr schnell mit der Gestaltung des Programms fertig“, bestätigte denn auch Wenke Seidel, Geschäftsführerin des Jugendkulturzentrums Bollwerk 107 als Veranstalterin. Zweimal hatte die neue Festivalchefin in den vergangenen Wochen und Monaten die ersten „Katzen aus dem Sack“ gelassen und das Programm für den Festivaldonnerstag mit den „ReViermänners“ Dave Davis, Matthias Reuter, René Sydow und Kai Magnus Sting sowie für den Festivalsonntag mit der niederländischen Comedy-Truppe „Släpstick“ vorgestellt. Am Donnerstag präsentierte sie in den Räumen der Sparkasse am Niederrhein, Hauptsponsor des Moerser Humor-Spektakels, das Programm der beiden mittleren Tage.

Dabei bietet sie dem Publikum Bewährtes, wagt aber auch Neues. Als Moderatoren für den Comedy-Freitag hat Ixkes das Duo „Onkel Fisch“ gewonnen. Adrian Engels und Markus Riedinger sind die Actionhelden des politischen Kabaretts. Sie werden satirisch, frech und dynamisch durch den Abend führen, den vor allem junge Künstler prägen werden – zum Beispiel Jacqueline Feldmann, über die Betti Ixkes sagt, sie sei die Identifikationsfigur der neuen Generation von Social Media-Nutzern. „Sie wird die Jungen zum Comedy Arts locken“, sagt die künstlerische Leiterin überzeugt. Wer regelmäßig die Lindenstraße in der ARD sieht, kennt auch Özgur Cebe. Er ist in der sonntäglichen Serie mehrfach als türkischer Gemüsehändler aufgetreten. Auf der Bühne in der Eventhalle am Solimare will er das Publikum als Kabarettist überzeugen. Aus Österreich reisen die Kernölamazonen an. Ihre Mission: Liebe und Kernöl verbreiten. „Es ist das Erfolgsduo aus Österreich“, betont Betti Ixkes und verspricht dynamisches Musikkabarett aus der Steiermark. Besonders freut sich die Comedy Arts-Leiterin darüber, auf ihrem ersten Festival mit Don Gnu aus Dänemark eine Deutschland-Premiere vorweisen zu können. „Ich habe das Duo auf dem Edinburgh Festival Fringe gesehen und war begeistert. Es ist was ganz Neues für Moers. Das Duo vereint Artistik und Tanz, Theater mit Slapstick, und das poetisch und clownesk.“ Für den Comedy-Samstag ist Ixkes mit dem Engagement von Sissi Perlinger als Moderatorin ein Coup gelungen: Die Entertainerin bietet das prominente Gesicht des diesjährigen Festivals. Die Künstlerin hat deutschlandweit schon die Humorbühnen gerockt. Seit mehr als 30 Jahren schreibt, inszeniert und choreographiert sie ihre eigenen Shows. „Sie war für mich die erste Frau im Comedy-Genre, die sexy und komisch zugleich ist. Das ist eine sehr seltene Mischung“, erläutert die Festivalleiterin. Erwartet wird am Comedy-Samstag außerdem Markus Barth, der sich als Autor für Comedy-Sendungen wie „Ladykracher“ und „Heute Show“ bestens in Sachen Humor auskennt. Mit dabei ist auch „der Wolli“, der sein Publikum auffordert: „Geben Sie Ihr Niveau an der Garderobe ab.“ Aus den Niederlanden werden Stenzel und Kivits erwartet, die einen Parforceritt durch die klassische Musik unternehmen wollen, während Tobias Wegner als „Wall Clown“ die Lachmuskeln seines Publikums einem Stresstest unterziehen wird. Aus Italien kommen schließlich die magischen Komiker Luca Regina und Tino Fimiani zum Comedy Arts Festival, um die große Kunst des Scheiterns auf die Bühne zu bringen. Auf dem Außengelände der Eventhalle wird wieder ein Boulevard aufgebaut sein. Dort will Artist Julian Bellini mit Hilfe von 50 Eschenstangen und ein paar Flachseilen in den Nachthimmel klettern und das Publikum in Erstaunen versetzen. „Heinz baut“ heißt seine Show und bietet den Festivalbesuchern laut Betti Ixkes eine besondere Form der Entschleunigung des Alltags.